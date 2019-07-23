Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Названі продукти, які знижують рівень цукру в крові

  • 12
Як регулювати цукор у крові - фото 1
Як регулювати цукор у крові / Myllyn Paras

Вживання продуктів з флавоноїдами покращує функції контролю в організмі глюкози, нормалізує показники її змісту в крові і захищає від розвитку інсулінової резистентності.

За даними нового дослідження, люди, які регулярно вживають продукти з речовинами-флавоноїдами, відрізняються схильністю до низької інсулінорезистентності.

І ще: Ці смачні продукти прискорюють старіння

В організмі таких людей відбувається більш ефективне регулювання концентрації глюкози в крові, і вони краще захищені від її різких підвищень. В результаті такого поліпшення механізмів контролю глюкози у споживачів флавоноїдів відзначаються нижчі рівні запалення, а у зв'язку з цим і знижені ризики розвитку діабету, ожиріння, серцево-судинних захворювань і раку, констатували дослідники.

Багатими джерелами флавоноїдів для людей є такі продукти, як петрушка, чебрець, селера, шоколад, а також виноград, ягоди, фрукти і овочі червоного, синього або фіолетового забарвлення. Вчені називають їх потужними біоактивними сполуками, які здатні модулювати регулювання глюкози в крові. "Їх регулярне споживання позитивно впливає на інсулінорезистентність, регулювання рівня глюкози в крові і запалення в організмі, тим самим знижуючи ризик розвитку діабету", – резюмували автори проєкту.

Названі продукти, які знижують рівень цукру в крові - фото 343038

Читайте також: Розвінчані популярні міфи про жіночі груди

Джерело: healthline
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова музика тижня: рок плейлист для вихідних
  • 21 липня, 10:27
  • 354
Як зробити шорти зі старих джинсів: практичні поради
  • 20 липня, 12:15
  • 213
Дівчина тижня: гаряча 32-річна блогерка Крістіна Карілло-Букарам, яка досі незаймана (18+)
  • 21 липня, 17:25
  • 899
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа