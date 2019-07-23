Названі продукти, які знижують рівень цукру в крові

Вживання продуктів з флавоноїдами покращує функції контролю в організмі глюкози, нормалізує показники її змісту в крові і захищає від розвитку інсулінової резистентності.

За даними нового дослідження, люди, які регулярно вживають продукти з речовинами-флавоноїдами, відрізняються схильністю до низької інсулінорезистентності.

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В організмі таких людей відбувається більш ефективне регулювання концентрації глюкози в крові, і вони краще захищені від її різких підвищень. В результаті такого поліпшення механізмів контролю глюкози у споживачів флавоноїдів відзначаються нижчі рівні запалення, а у зв'язку з цим і знижені ризики розвитку діабету, ожиріння, серцево-судинних захворювань і раку, констатували дослідники.

Багатими джерелами флавоноїдів для людей є такі продукти, як петрушка, чебрець, селера, шоколад, а також виноград, ягоди, фрукти і овочі червоного, синього або фіолетового забарвлення. Вчені називають їх потужними біоактивними сполуками, які здатні модулювати регулювання глюкози в крові. "Їх регулярне споживання позитивно впливає на інсулінорезистентність, регулювання рівня глюкози в крові і запалення в організмі, тим самим знижуючи ризик розвитку діабету", – резюмували автори проєкту.

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