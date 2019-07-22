Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Ці смачні продукти прискорюють старіння

  • 34
Що не варто їсти, якщо хочете зберегти свою молодість - фото 1
Що не варто їсти, якщо хочете зберегти свою молодість / The Yummy Life

Продукти не завжди добре впливають на стан нашого організму. До таких належать цукор, алкоголь, ласощі з кукурудзи, а також продукти з переробленого м'яса.

Фахівці назвали продукти харчування, які викликають передчасне старіння.

І ще: Як зробити бургер корисним: порада дієтолога

Дієтологи відзначили, що цукор уповільнює синтез колагену, який відповідає за пружність шкіри. Негативно також позначаються на тілі людини продукти, що включають перероблене м'ясо. Воно не тільки викликає запалення, але і позначається негативно на обміні речовин.

Що стосується солі, то і вона не корисна, бо затримує рідину в організмі і викликає набряки. Кава не тільки позначається погано на емалі зубів, але і зневоднює організм, чим сприяє появі зморшок і мікротріщин. На старіння шкіри також викликає алкоголь, який, у тому числі, провокує появу припухлостей і виступання кровоносних судин. Продукти з кукурудзи, включаючи пластівці, чіпси і попкорн, порушують в організмі баланс Омега-3 і Омега-6.

Кава негативно впливає на шкіру - фото 342688
Кава негативно впливає на шкіру

Читайте також: Кабачкова піца: такого ви ще не їли

Джерело: medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова музика тижня: рок плейлист для вихідних
  • Вчора, 10:27
  • 299
Дівчина тижня: гаряча 32-річна блогерка Крістіна Карілло-Букарам, яка досі незаймана (18+)
  • Вчора, 17:25
  • 749
Максимум позитиву! 5 книг про те, як радіти життю
  • 18 липня, 17:19
  • 340
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа