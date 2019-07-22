Ці смачні продукти прискорюють старіння

Продукти не завжди добре впливають на стан нашого організму. До таких належать цукор, алкоголь, ласощі з кукурудзи, а також продукти з переробленого м'яса.

Фахівці назвали продукти харчування, які викликають передчасне старіння.

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Дієтологи відзначили, що цукор уповільнює синтез колагену, який відповідає за пружність шкіри. Негативно також позначаються на тілі людини продукти, що включають перероблене м'ясо. Воно не тільки викликає запалення, але і позначається негативно на обміні речовин.

Що стосується солі, то і вона не корисна, бо затримує рідину в організмі і викликає набряки. Кава не тільки позначається погано на емалі зубів, але і зневоднює організм, чим сприяє появі зморшок і мікротріщин. На старіння шкіри також викликає алкоголь, який, у тому числі, провокує появу припухлостей і виступання кровоносних судин. Продукти з кукурудзи, включаючи пластівці, чіпси і попкорн, порушують в організмі баланс Омега-3 і Омега-6.

Кава негативно впливає на шкіру

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