Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Названі продукти, які допомагають зберегти пам'ять

  • 25
Смачна їжа - фото 1
Смачна їжа / health.harvard

Ці смаколики покращують кровопостачання мозку, що, природно, позитивно позначається на стані пам'яті.

Яйця

Білок, вітаміни і холін, що містяться в яйцях, допомагають формуванню нових клітин мозку і нервових імпульсів. Приблизно так і виглядає наша пам'ять з біохімічної точки зору: засвоєння інформації безпосередньо залежить від якості з'єднання нейронів між собою. Експерти з харчування вважають, що доросла людина може з'їдати на тиждень не більше 6 яєць.

Це цікаво: Чому важливо їсти броколі регулярно

Шпинат

Вітаміни К, А, С, лютеїн і зеаксантин, які в надлишку містяться в шпинаті, регулюють синтез жирів, важливих для будівництва клітин всього організму, включаючи мозок, а також корисні для підтримки імунітету. Найкраще їсти шпинат свіжим в салатах або готувати за кілька секунд на олії. Дієтологи рекомендують щодня вживати 150 грамів цієї зелені.

Користь шпинату - фото 407655
Користь шпинату

Оливкова олія

Прихильники здорового способу життя вважають, що саме ця олія дуже важлива для профілактики хвороб судин і тканин мозку. У ній багато поліфенолів: антиоксидантів, які уповільнюють старіння всіх клітин організму.

І ще: Три причини почати бігати ввечері

Джерело: health.harvard
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають
  • 29 травня, 16:07
  • 646
Автокінотеатр – новий вид розваг на карантині: плюси і мінуси з власного досвіду
  • 31 травня, 13:00
  • 107
Пост-шоу Холостяк 2020 розкрило, чи Макс та Даша – разом після 10 сезону
  • 29 травня, 19:00
  • 34715
Загрузка...
Новини