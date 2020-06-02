Названі продукти, які допомагають зберегти пам'ять

Ці смаколики покращують кровопостачання мозку, що, природно, позитивно позначається на стані пам'яті.

Яйця

Білок, вітаміни і холін, що містяться в яйцях, допомагають формуванню нових клітин мозку і нервових імпульсів. Приблизно так і виглядає наша пам'ять з біохімічної точки зору: засвоєння інформації безпосередньо залежить від якості з'єднання нейронів між собою. Експерти з харчування вважають, що доросла людина може з'їдати на тиждень не більше 6 яєць.

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Шпинат

Вітаміни К, А, С, лютеїн і зеаксантин, які в надлишку містяться в шпинаті, регулюють синтез жирів, важливих для будівництва клітин всього організму, включаючи мозок, а також корисні для підтримки імунітету. Найкраще їсти шпинат свіжим в салатах або готувати за кілька секунд на олії. Дієтологи рекомендують щодня вживати 150 грамів цієї зелені.

Користь шпинату

Оливкова олія

Прихильники здорового способу життя вважають, що саме ця олія дуже важлива для профілактики хвороб судин і тканин мозку. У ній багато поліфенолів: антиоксидантів, які уповільнюють старіння всіх клітин організму.

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