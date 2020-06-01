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Чому важливо їсти броколі регулярно

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4 причини їсти броколі - фото 1
4 причини їсти броколі

Броколі є доволі популярним овочем, який не лише доповнює страви яскравим кольором та смаком, а й здатен відчутно покращити здоров'я. Експерти назвали кілька причин ввести броколі у свій раціон.

Зважаючи на кількість видів капусти, не варто ігнорувати й броколі під час трапези. Цей овоч містить чимало корисних речовин, тому точно не буде зайвим для регулярного вживання. Чому важливо їсти броколі?

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Для здоров'я очей. Броколі має вдосталь антиоксидантів, серед яких лютеїн і зеаксантин. Вони допомагають боротись зі стресом та пошкодженням клітин в очах.

Підтримують рівень цукру. Регулярне вживання броколі дозволяє тримати у нормі рівень глюкози в крові, що позитивно позначається і на фігурі, адже зменшуються шанси переїдати.

Чому потрібно їсти броколі - фото 407521
Чому потрібно їсти броколі

Продовжує молодість. У броколі є біоактивний компонент сульфорафан. Це протиракова і протимікробна речовина, яка дозволяє не лише зміцнити здоров'я, а й уповільнити процес старіння.

Зменшує ризики серцевих захворювань. Дослідники вважають, що зниженню поганого холестерину сприяє постійне вживання броколі. А саме це і є одним з основних факторів недуг серця.

Чому потрібно їсти броколі - фото 407522
Чому потрібно їсти броколі

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Джерело: medikforum
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