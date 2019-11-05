Який доступний овоч покращує роботу мозку

Науковці назвали ідеальний овоч, який не лише покращує самопочуття, а й робить кмітливішим. До того ж, цей смаколик доволі доступний та поширений в Україні.

Американські вчені з Університету Вейк Форест заявили, що звичайний буряк має позитивний вплив на мозок, адже допомагає йому залишатись активним та молодим. Річ у тому, що цей овоч багатий на важливі для здоров'я речовини, які не зникають під час термообробки. Саме це і є перевагою буряка над іншими овочами, які втрачають частину властивостей під час приготування.

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"Порція бурякового соку на день у поєднанні з фізичними навантаженнями покращує пластичність мозку", – наголошують дослідники. Тому цей овоч дозволяє уповільнити старіння мозку. Під час споживання речовини з буряка перетворюються у з'єднання, які стимулюють появу оксиду азоту в крові. Простіше кажучи, овоч дозволяє розширити кровоносні судини та нормалізувати кров'яний тиск, тому до мозку та м'язів краще надходить кисень.

Буряк можна вживати у різному вигляді

Це підтвердило і дослідження за участю чоловіків у віці 65 років, якщо упродовж 6 тижнів перед кожним тренуванням випивали невелику склянку бурякового соку. Звісно ж, за годину до фізичних активностей. Вкінці експерименту вони відчутно підняли свої спортивні показники та мали кращі показники нейропластичності мозку у порівнянні з контрольною групою, яка пила звичайну воду.

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