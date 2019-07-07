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У спортсменки під час стрибка у воду випали груди з купальника: відео

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У спортсменки випали груди з купальника - фото 1
У спортсменки випали груди з купальника / kartinki24

Мексиканська стрибунка у воду Долорес Ернандес Монроз втрапила у курйозну ситуацію під час змагань на літній Універсіаді-2019, яка в ці дні проходить в Неаполі.

Так, після прекрасно виконаного стрибка у спортсменки Долорес Ернандес під водою з купальника випали груди. Цей момент потрапив в телетрансляцію.

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Відзначимо, що такий секс-курйоз не завадив мексиканці продемонструвати другий результат у фіналі (302,15) і завоювати "срібло".

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