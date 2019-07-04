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Як виглядають найбільші натуральні груди в світі

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Тепер ви знаєте, у кого найбільші груди в світі - фото 1
Тепер ви знаєте, у кого найбільші груди в світі / Magiya

Мешканка США Енні Хокінс-Тернер (псевдонім Норма Стіц) вважається жінкою, яка володіє найбільшими натуральними грудьми на планеті!

В основному, всі жінки лише мріють про великі груди. Багатьом цікаво, у кого найбільші груди в світі.

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Як повідомляє ToDay News Ufa, Норма Стіц є власницею найбільших натуральних грудей у ​​світі, як наслідок, і найбільшого розміру бюстгальтера.

Вона має офіційний статус рекордсменки Книги рекордів Гіннесса. Жінка прославилася не тільки завдяки своєму бюсту: вона також відома своїми роботами в модельному бізнесі і кіноіндустрії (знялася в декількох фільмах для дорослих). Однак популярність не завадила Нормі стати мамою двох дітей. Тепер ви знаєте, у кого найбільші груди в світі!

Як виглядають найбільші натуральні груди в світі - фото 338383

Як виглядають найбільші натуральні груди в світі - фото 338384

Як виглядають найбільші натуральні груди в світі - фото 338385

Як виглядають найбільші натуральні груди в світі - фото 338386

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Джерело: dailystar
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