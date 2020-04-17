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Названі помилки особистої гігієни, небезпечні для здоров'я

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Гігієна - фото 1
Гігієна / sport

Які помилки роблять люди при дотриманні особистої гігієни? Як їх уникнути? І які основні правила існують в цьому питанні?

Мити руки не ретельно

Всі знають, про те, як важливо мити руки, особливо як профілактика від простудних та інфекційних захворювань в період епідемій, таких як коронавірус, грип або ГРВІ.

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Попри це, статистика говорить про те, що тільки 5% людей миє руки досить довго і ретельно. Більше 30 відсотків не використовує мило, а 10 відсотків взагалі забувають про таку просту процедуру.

Часто торкатися обличчя руками

Згадайте, чи часто ви торкаєтеся свого обличчя або підпираєте його долонями? Такі дії сприяють не тільки розтягуванню шкіри і знижують її тургор, а й сприяють розмазування пилу і можливих бактерій, які знаходяться у вас на руках. Крім того, це сприяє закупорюванню пор і появі акне.

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Витирати лице після тренування

Здавалося б природно вмитися після заняття спортом. Це допомагає освіжитися. Але розумніше бризнути на обличчя водою до початку тренування. Річ у тому, що коли ми потіємо, то інстинктивно витираємо піт зі шкіри, втираючи жир і розмазуючи бруд, що призводить до закупорки пор.

Приймати гарячий душ

Гарячий душ – це приємна і розслаблююча процедура. Але, як не дивно, гаряча вода не приносить користі вашій шкірі. При розпарюванні відкриваються пори, разом з цим відбувається зайва втрата рідини і вимиваються природні масла, шкіра може втратити еластичність і стати сухою.

Названі помилки особистої гігієни, небезпечні для здоров'я - фото 398738

Не міняти мочалку

Періодично необхідно міняти мочалку. Будучи постійно під дією води, вона є джерелом бактерій, грибка і цвілі. Щоб мінімізувати кількість бактерій, необхідно сушити мочалку після кожного використання і періодично міняти її на нову.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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