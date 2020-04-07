Міс Англія працюватиме лікарем, аби рятувати людей від коронавірусу

Знайомтесь, це 24-річна Бхаша Мукерджі, володарка титулу "Міс Англія 2019". Дівчина – дипломований медик, і вона повернеться до роботи лікаря, аби врятувати людей від коронавірусу.

24-річна Бхаша вважає, що в розпал пандемії медичний працівник повинен бути на передньому плані боротьби з коронавірусом.

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Уродженка Індії, Бхаша Мукерджі приїхала до Англії разом з батьками, коли дівчині було 9 років. Виросла вона в Дербі. Здобула вищу медичну освіту. А у серпні минулого року вона перемогла на конкурсі "Міс Англія".

Дівчина не забувала про своє коріння і по можливості відвідувала рідню в Індії. Крім того, зі своєю рідною країною й іншими країнами Азії та Африки її пов'язувала благодійна діяльність.

На початку березня "Міс Англія 2019" саме перебувала в Індії за дорученням благодійної організації, послом якої вона була.

Коли світ охопила пандемія, Бхаша не захотіла залишатися осторонь, адже в її силах врятувати чиїсь життя. Тим паче, що вона отримала повідомлення від своїх колишніх колег з лікарні "Пілігрим" у Бостоні (місто у графстві Лінкольншир), які розповіли про нинішню важку ситуацію. Туди Бхаша й вирішила повернутися.

"Міс Англія 2019" зв'язалась з лікарнею та сказала, що не може не діяти в той час, коли від коронавірусу гинуть люди. Королева краси прибула до Англії й самоізолювалась на 14 днів.

Опісля карантину вона приступить до обов'язків лікаря, який спеціалізується на респіраторних захворюваннях.

Немає нічого кращого для "Міс Англії", ніж допомагати країні у важку хвилину, – сказала Бхаша Мукерджі.

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