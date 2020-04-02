Названі овочі, які тільки заважають схуднути

Всі ми знаємо, що на дієті треба їсти багато овочів. Однак, вчені провели багаторічний масштабний експеримент, за підсумками якого з'ясували, що є овочі, які заважають позбутися зайвої ваги.

Спостереження за 13 000 учасниками тривали цілих 20 років.

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В ході проведеного дослідження добровольців розділили на 2 групи. Кожен день вони їли певні овочі. Одні їли продукти з високим вмістом крохмалю, інші зелень. Учасники з першої групи, попри овочеву дієту, яка переважно складалася з картоплі і бобових, нерідко набирали вагу. У решти добровольців вона залишалася стабільною. На думку авторів наукової роботи, крохмалисті овочі провокують набір маси тіла не гірше за борошняні вироби.

Вчені відзначають, що ефективному схудненню сприяє відмова від солодощів, газованих напоїв, фаст-фуду і алкоголю. Крім цього привести вагу в норму допомагає м'ясо з легкими овочами.

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