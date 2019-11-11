Названі основні причини раннього старіння

Є два основні чинники, які прискорюють процеси старіння в організмі. Про них і поговоримо нижче.

За словами медиків, вони провели дослідження, в ході яких змушували випробуваних напружено працювати і відчувати стрес.

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У дослідженнях брали участь 250 студентів інтернатури. Після кожної напруги, пов'язаної з важкою роботою або стресом у випробовуваних вимірювали довжину теломерів, які під час ділення клітин захищають ДНК від ушкодження. Досвід показав: в ході впливу двох названих чинників процеси старіння ДНК прискорилися у 6 разів.

Не перепрацьовуйтеся

Тим часом експеримент компанії Microsoft Japan, проведений у серпні цього року, показав, що скорочений на 20% робочий тиждень підвищив ефективність праці. Так, протягом місяця у співробітників компанії був чотириденний робочий тиждень, і ефективність зросла на 40% в порівнянні з серпнем минулого року.

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