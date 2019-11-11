Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Динамо СидорЕнки-СидОренки Танці з зірками

Названі основні причини раннього старіння

  • 20
Бережіть себе - фото 1
Бережіть себе / ncbi

Є два основні чинники, які прискорюють процеси старіння в організмі. Про них і поговоримо нижче.

За словами медиків, вони провели дослідження, в ході яких змушували випробуваних напружено працювати і відчувати стрес.

І ще: 5 буденних речей, які можуть викликати у вас залежність

У дослідженнях брали участь 250 студентів інтернатури. Після кожної напруги, пов'язаної з важкою роботою або стресом у випробовуваних вимірювали довжину теломерів, які під час ділення клітин захищають ДНК від ушкодження. Досвід показав: в ході впливу двох названих чинників процеси старіння ДНК прискорилися у 6 разів.

Не перепрацьовуйтеся - фото 367427
Не перепрацьовуйтеся

Тим часом експеримент компанії Microsoft Japan, проведений у серпні цього року, показав, що скорочений на 20% робочий тиждень підвищив ефективність праці. Так, протягом місяця у співробітників компанії був чотириденний робочий тиждень, і ефективність зросла на 40% в порівнянні з серпнем минулого року.

Читайте також: Люди з цією рисою характеру досягають більшого успіху, ніж інші

Джерело: ncbi
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як орендувати авто в Європі: корисні лайфхаки та підводні камені
  • 08 листопада, 12:15
  • 270
День холостяка 11 листопада: найкращі подарунки для себе коханого
  • Вчора, 14:31
  • 549
Дівчина тижня: розкута порнозірка Британія Разаві, яка заводить мережу апетитними формами
  • Вчора, 17:25
  • 1092
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Медицина