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Названі нові цілющі властивості кунжуту

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Кунжут - фото 1
Кунжут / diaultraderm

Медики поділилися цікавою інформацією про насіння кунжуту і його чудові корисні властивості.

Насіння кунжуту – не найбільш низькокалорійний продукт. Але водночас медики не можуть назвати його шкідливим для фігури або для людей, які хочуть скинути зайву вагу. Навпаки, кунжут навіть допоможе схуднути або ж зберегти талію в незмінному вигляді, якщо надлишкових кілограмів у її володарки немає.

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  • Нормалізація рівня холестерину в крові. Насіння кунжуту збагачені олеїнової кислотою, яка в свою чергу здатна вплинути на холестеринові клітини. Таким чином зайвий холестерин покине судини і кров.
  • Здоров'я кісток і суглобів. У насінні кунжуту багато кальцію і засвоюється він набагато швидше, ніж з молока і інших продуктів.
  • Поліпшення складу крові, а також профілактика залізодефіцитної анемії. В кунжуті міститься залізо, фолієва кислота та інші вітаміни групи В, які сприяють виробленню червоних кров'яних тілець і не тільки.
  • Здорові шкіра, волосся і нігті. Оскільки в кунжуті достатньо жирів, його насіння має здатність зміцнювати волосся, покращувати стан шкіри, знімати з неї роздратування і зволожувати її зсередини, а також дбати про красу нігтів.
  • Турбота про органи шлунково-кишкового тракту. Особливо кунжут буде корисний тим, у кого гастрит, виразка та інші запальні захворювання.
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Користь кунжуту

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Джерело: corpus-sanem
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