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Австралійка кинула пити і вразила своїм перевтіленням
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Ця білявка відмовила від алкоголю і її приклад є найкращою рекламою тверезості, яку можна уявити. Адже до і після – зовсім різні люди!
47-річна австралійка Джастін Вітчерт з міста Голд-Кост пройшла нелегкий шлях до того, щоб зараз підкорювати серця. У 40 років її надбанням стали не лише двоє дітей, а й алкогольна залежність.
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Ще з 30 жінка зрозуміла, що у неї проблеми, але ніяк не могла позбутись згубної звички. Тоді вона могла за день спустошити три пляшки улюбленого вина і навіть кілька склянок горілки для максимального ефекту. Такий стиль життя призвів не лише до того, що Джастін набрала 14 кілограмів, а й отримала проблеми зі здоров'ям. Лише в 40, коли її не впізнав батько, а лікар при маленькій дочці сказав, що у неї небагато шансів на тривале життя, Вітчерт взяла себе в руки.
"Переломним моментом для мене стало те, що моя 9-річна донька зі сльозами на очах і сказала мені "Мамо, я боюсь, що тобі не стане краще", – зізнається австралійка.
Тож вона почала змінювати життя, хоче це було дуже непросто, але поступово виробились корисні звички, приміром, регулярні заняття спортом. Тож за останні 7 років ця білявка не лише позбулась 17 кілограмів, а й стала справжнім мотиватором для оточення. До слова, вона вже тричі брала участь у конкурсах бікіні, а також працює коучем зі здорового способу життя. Сьогодні Джастін не впізнати, а її історія є найкращою рекламою тверезості!
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