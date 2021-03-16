Названі несподівані причини появи лупи

Зазвичай лупа є ознакою схильності до виникнення такого складного захворювання як себорея. Остання виникає через порушення секреції сальних залоз і потребує кваліфікованого лікування. Однак іноді лупа може з'являтися і з простіших причин.

Грибок. У нашому організмі постійно мешкає велика кількість мікроорганізмів. І при сприятливих для них умовах вони здатні викликати свербіж і відшарування шкірних лусочок. Наприклад дріжджі Malassezia активізуються при зниженні pH-показників або імунітету, викликаючи атопічний дерматит, повідомляє wonderopolis.

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Порушення процесів оновлення клітин. Тверді омертвілі клітини епідермісу оновлюються з періодичністю у 25 днів. Якщо будь-які причини прискорюють цей процес, то новим частинкам мало часу для визрівання, вони стають крихкі і пересушені.

Відсутність балансу в харчуванні. Нікого не здивує той факт, що переважна більшість процесів життєдіяльності організму залежні від раціону. Дефіцит вітамінів А, В, селену і цинку у вашому харчуванні негативно відіб'ється на стані шкіри голови і самого волосся. Крім того, потужний негативний удар завдає алкоголь.

Неправильний догляд. Занадто часте миття або ж навпаки занадто рідкісне може вплинути на утворення лупи. Неякісні косметичні засоби: лаки, муси, шампуні та інше часто стають причиною розвитку себореї.

Гормональний дисбаланс. Будь-які коливання гормонального фону: статеве дозрівання, зміщення менструального циклу, вагітність неминуче викликають патології шкірних покривів. А тому часто поява лупи припадає на підлітковий період.

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