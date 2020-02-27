Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Названі несподівані причини авітамінозу

  • 32
Весна - фото 1
Весна / sogaz-med

На підтримку нервової системи організм витрачає величезні ресурси, в тому числі поживні речовини, мікроелементи, тому для уникнення авітамінозу варто уникати стресів і як слід висипатися.

Для профілактики авітамінозу слід включити в раціон як більше свіжої рослинної їжі, молочні продукти, каші, злаки.

І ще: Яка їжа здатна викликати смуток і печаль

Дуже корисна зелень, особливо якщо вирощувати її самостійно на підвіконні. Варто також частіше включати в раціон морську рибу, морепродукти і горіхи.

Але не менш важливо постаратися налагодити нормальний режим сну і знизити щоденні стреси. Коли людина нервує, злиться, переживає, величезна кількість вітамінів і корисних речовин витрачається на підтримання нервової системи, – звичайно, повністю уникнути цього неможливо, визнають експерти, але вчитися не нервуватися через дрібниці, спокійніше ставитися до побутових ситуацій, варто навчитися.

Названі несподівані причини авітамінозу - фото 388815

Читайте також: 5 ідеальних продуктів, які дозволять позбутися стресу на роботі

Джерело: sogaz-med
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Реакція іноземців на пісню GO-A – Соловей: добірка відеооглядів
  • 25 лютого, 16:10
  • 5990
Історія успіху компанії BlackBerry: найцікавіше про виробника легендарних телефонів
  • 24 лютого, 11:00
  • 663
10 суто українських приказок, які ви говорите неправильно
  • Вчора, 10:00
  • 923
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа