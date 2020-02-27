Названі несподівані причини авітамінозу

На підтримку нервової системи організм витрачає величезні ресурси, в тому числі поживні речовини, мікроелементи, тому для уникнення авітамінозу варто уникати стресів і як слід висипатися.

Для профілактики авітамінозу слід включити в раціон як більше свіжої рослинної їжі, молочні продукти, каші, злаки.

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Дуже корисна зелень, особливо якщо вирощувати її самостійно на підвіконні. Варто також частіше включати в раціон морську рибу, морепродукти і горіхи.

Але не менш важливо постаратися налагодити нормальний режим сну і знизити щоденні стреси. Коли людина нервує, злиться, переживає, величезна кількість вітамінів і корисних речовин витрачається на підтримання нервової системи, – звичайно, повністю уникнути цього неможливо, визнають експерти, але вчитися не нервуватися через дрібниці, спокійніше ставитися до побутових ситуацій, варто навчитися.

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