Яка їжа здатна викликати смуток і печаль

Якщо у вас часто з'являються депресивні настрої, треба розібратися в причинах такого пригніченого стану. Зверніть увагу на свій раціон

Кава

Якщо ви кожен день п'єте багато кави, у вас напевно з'явилася кофеїнова залежність. В такому випадку напій стає допінгом, який необхідний для енергії і бадьорості. Якщо ви не отримуєте потрібну "дозу", то втомлюєтеся і відчуваєте розбитість.

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Солодощі

У любителів солодкого виробляється дуже багато інсуліну, який необхідний для переробки глюкози в організмі. Цукор здатний викликати залежність, яка змушує вас піднімати настрій ще однією порцією десерту. Згодом депресивний стан може посилитися ще й через недосконалість фігури.

Червоне м'ясо

Червоне м'ясо засвоюється дуже довго, через це харчова маса починає розкладатися прямо в кишечнику, що призводить до виділення токсинів. Ці речовини здатні нашкодити нервовій системі. Але це зовсім не привід відмовлятися від цього продукту, адже саме червоне м'ясо здатне дати нам безліч корисних речовин.

Червоне м'ясо

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