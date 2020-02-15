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Три професії, якими можна заробляти на фрілансі

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Фрілансер - фото 1
Фрілансер / work

Ось список затребуваних зараз професій, які дозволять не сидіти склавши руки, якщо працюєте вдома.

Диктор

Хороша дикція і поставлений голос допоможуть заробити на читанні і озвучуванні чого завгодно: від дитячих казок до голосу за кадром в рекламних роликах. Все, що треба це хороший мікрофон і артикуляційна гімнастика. Сумніваєтеся? А ви просто спробуйте!

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Кадр з фільму Мої думки тихі - фото 386232
Кадр з фільму Мої думки тихі

Монтажер

Відеоконтенту зараз теж дуже багато, і повірте, далеко не всі блогери на YouTube самі монтують відео щодня. Така робота не вимагає крутих знань в монтажі: навчитися різати відео і додавати текст та картинки на фон дуже просто.

SMM-менеджер

Сторінки в соцмережах сьогодні є у кожного бренду, а значить, завжди є робота для smm-менеджера. Поріг входу в цю професію дуже низький: ввічливо відповідай на коментарі, вигадуй невеликі тексти і вчасно публікуй контент.

Три професії, якими можна заробляти на фрілансі - фото 386233

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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