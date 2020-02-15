Три професії, якими можна заробляти на фрілансі

Ось список затребуваних зараз професій, які дозволять не сидіти склавши руки, якщо працюєте вдома.

Диктор

Хороша дикція і поставлений голос допоможуть заробити на читанні і озвучуванні чого завгодно: від дитячих казок до голосу за кадром в рекламних роликах. Все, що треба це хороший мікрофон і артикуляційна гімнастика. Сумніваєтеся? А ви просто спробуйте!

І ще: Ілон Маск назвав найгіршу роботу у своєму житті

Кадр з фільму Мої думки тихі

Монтажер

Відеоконтенту зараз теж дуже багато, і повірте, далеко не всі блогери на YouTube самі монтують відео щодня. Така робота не вимагає крутих знань в монтажі: навчитися різати відео і додавати текст та картинки на фон дуже просто.

SMM-менеджер

Сторінки в соцмережах сьогодні є у кожного бренду, а значить, завжди є робота для smm-менеджера. Поріг входу в цю професію дуже низький: ввічливо відповідай на коментарі, вигадуй невеликі тексти і вчасно публікуй контент.

Читайте також: Науковці назвали вагому причину не відмовлятися від відпустки