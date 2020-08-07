Дивіться, як картонний Tesla Cybertruck на сірниковому запалі робить "мертву петлю"

Автори YouTube-каналу The S, які знімають на відео експерименти з картонними конструкціями, вогнем і жувальними драже Mentos, створили копію Tesla Cybertruck. Мініатюрний пікап відправили у "мертву петлю" за допомогою 20 000 сірників.

На ролику зображено процес складання мініатюрного пікапа з заздалегідь вирізаних картонних деталей. Колісними осями для моделі стали дерев'яні палички для їжі з паперовими обмежувачами. Копія Cybertruck вийшла досить точною, якщо не брати до уваги одну деталь: гігантське "сопло" на зразок ракетного, яке зайняло місце вантажної платформи.

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Через нього в готову модель завантажили тисячі розламаних навпіл сірників. Після цього автори зайнялися збиранням "мертвої петлі", яку склали з декількох дерев'яних панелей, і протягнули до пікапа "доріжку" з сірників. Коли імпровізований запал догорів, палаючий картонний автомобіль зірвався з місця, без проблем виконав петлю і зістрибнув з трампліна в кінці рампи. Як не дивно, після трюку модель залишилася цілою.

Справжній Cybertruck від Tesla оснащується трьома електричними силовими установками на вибір. Топовий варіант вартістю 69,9 тисячі доларів розганяється з місця до 97 кілометрів на годину за 2,9 секунди. Максимальна швидкість становить 209 кілометрів на годину, а запас ходу без підзарядки – понад 800 кілометрів.

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