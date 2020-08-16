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В Одесі бачили суперкар за 200 тисяч доларів

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McLaren - фото 1
McLaren / instagram

В Одесі помітили шикарний автомобіль – суперкар McLaren, вартість якого – близько 200 тисяч доларів.

Фото рідкісного гостя на вулицях України опублікували в Instagram vehicles.exclusive.

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"Скромний одеський дворик. McLaren 570S", – підписали фото. Прем'єра нового спортивного купе McLaren 570S, який став третім в лінійці Sport Series, відбулася у 2014 році в Нью-Йорку. Автомобіль оснащений 3,8-літровим двигуном twin-turbo, дефорсованим до 570 коней (600 Нм).

На розгін з місця до сотні McLaren 570S витрачає 3,2 секунди, а до 200 км / год прискорюється за 9,5 сек. Максимальна швидкість автомобіля досягає 328 км / год.

Це цікаво: У мережі порівняли ціни на старі авто в Україні та Німеччині

Джерело: instagram
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