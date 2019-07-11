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Рецепт найледачішого салату в світі

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Салат з нерки - фото 1
Салат з нерки / picture

Спробуйте приготувати салат П'ятихвилинка. І він обов'язково займає своє місце на вашому святковому (або повсякденному) столі.

Салат – просто паличка-виручалочка! Інгредієнтів мінімум, готується не більше 15 хвилин, а смак просто неперевершений.

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Інгредієнти для салату:

  • Консерви рибні (нерка) 2 банки
  • Квасоля консервована 1 банка
  • Кінза 200 г
  • Майонез 180 г

Як приготувати найледачіший салат:

  1. У тарілочці розібрати рибку, видалити хребет і, якщо попадуться, кісточки. Злити рідину з консервованої квасолі.
  2. Нарізати кінзу і заправити все майонезом. Майонезу не шкодуйте, рибка добре його вбирає, але водночас дивіться, щоб салат не "поплив". За бажанням готовий салатик можна присипати сухариками. От і все! Смачного!
Рецепт найледачішого салату в світі - фото 340178

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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