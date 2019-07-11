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Ці смаколики здатні уповільнити старіння

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Ці продукти продовжують молодість - фото 1
Ці продукти продовжують молодість

Раціон визначає не лише загальний стан здоров'я, а й здатен впливати на швидкість старіння організму. Ці популярні та доступні смаколики дозволяють надовго затримати молодість.

Скільки б грошей ви не вкладали у косметичні засоби, однак саме харчування має визначальний вплив на самопочуття та вигляд. Медики назвали продукти, які дозволяють уповільнити процес старіння організму. А всіх їх поєднує високий вміст антиоксидантів, які борються з вільними радикалами.

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Експерти рекомендують ввести у раціон якомога більше овочів, фруктів та ягід, які багаті на антиоксиданти та різноманітні вітаміни й мінерали. Сьогодні їх модно називають суперфудами, адже вони здатні відчутно зміцнити здоров'я.

Ці продукти продовжують молодість - фото 340014
Ці продукти продовжують молодість

Як дізнатись, що смаколик багатий на антиоксиданти? Навіть зовнішній вигляд допоможе у цьому складному питанню, адже, зазвичай, це плоди з яскравим та насиченим забарвленням. Приміром, морква, помідори, зелень, чорниця, слива, абрикос, виноград, полуниця. Особливо корисними є сезонні ягоди, які не втрачають своїх властивостей навіть після заморозки.

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Джерело: newsyou
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