Названі найщасливіші країни світу: Україна на 133 місці

В кінці списку опинилися Південний Судан та інші / Viral Novelty

Організація Об'єднаних Націй опублікувала Світову доповідь про щастя. Доповідь публікують щорічно з 2012 року і в ній враховують дані 156 країн.

Для оцінки національного щастя використовують шість чинників: ВВП на душу населення, соціальна підтримка, очікувана тривалість життя, свобода громадян самостійно приймати життєво важливі рішення, щедрість і ставлення до корупції.

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Країною, жителі якої відчувають себе найбільш щасливими, другий рік поспіль визнають Фінляндію. В першу десятку також увійшли Данія, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, Швейцарія, Швеція, Нова Зеландія, Канада та Австрія.

Україна (133) в списку опинилася між Чадом (132 місце) і Ефіопією (134 місце). Австралія розташувалася на 11 місці, Великобританія на 15 місці, Німеччина на 17 місці, США на 19 місці, Китай на 93 місці. В кінці списку опинилися Південний Судан, Центральна африканська республіка і Афганістан, жителі яких оцінюють своє становище далеким від щастя.

Щаслива Фінляндія

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