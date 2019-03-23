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Яка країна ЄС найчастіше відмовляє українцям у в'їзді
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Безвізовий режим суттєво полегшив українцям можливість подорожувати, але бувають і такі ситуації, коли наших земляків не впускають на територію ЄС. Відразу зазначимо, що Україна вже другий рік поспіль посідає першу позицію за кількістю відмов у в'їзді до країн Євросоюзу.
Про невтішну статистику свідчать дані Європейського агентства кордонів і берегової охорони (Frontex).
І ще: Українці зможуть подорожувати ще до однієї країни без віз
За даними організації, у 2018 році українці отримали 57 593 відмови, що на 20 тисяч більше, ніж роком раніше. Відзначається, що більшість відмов – приблизно 53 тисячі – видали на наземному польському кордоні. Воно й не дивно, адже здебільшого українці їдуть до Європи саме через Польщу. Тим паче, що ми то знаємо, як до українців ставляться поляки.
З громадян, які летіли в Євросоюз літаком або пливли на кораблі, не змогли перетнути кордон 4 500 осіб.
Усього торік через українсько-польський кордон до Польщі в'їжджали 9,5 млн чоловік. За даними Frontex, відмову у в'їзді отримав приблизно кожен з двох сотень людей (що становить близько 0,5%). В аеропортах українців "розвертали" значно рідше – менше однієї відмови на тисячу мандрівників (або 0,1%).
Головні причини недопуску громадян України в ЄС – відсутність документів, що підтверджують мету візиту та умови перебування (22 700 відмов) і відсутність достатньої кількості коштів (15 600 відмов).
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