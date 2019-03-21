Відпочинок весною: чому варто поїхати в Італію

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести весняну відпустку в Італії. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Погода в Італії навесні буває дещо непередбачуваною і дощовою. Тому, якщо ви хочете вирушити у подорож на початку сезону, рекомендуємо заздалегідь переглянути прогноз погоди в Італії на березень, щоб прохолода і опади не застали вас зненацька.

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Долина К'янті

Батьківщина знаменитих червоних вин Італії і, можливо, один з найкращих регіонів для автоподорожі: кипарисові алеї, зелені пагорби і безкраї поля з соняшниками – те, за що так люблять Тоскану мандрівники з усього світу.

Долина К'янті

П'єтрапертоза

Перлина південного регіону Базіліката, яка знаходиться в провінції Потенца. Стародавню назву можна перекласти як "скеля". Тут на вас чекає справжня Італія, не пересичена натовпами туристів. А якщо захочеться адреналіну, спробуйте, що таке Політ ангела. Подолати 1415 метрів над скелями на висоті до 1000 метрів зі швидкістю 110 км/год навіть за допомогою троса, кріплень і шолома наважиться не кожен!

П'єтрапертоза

Чінкве Терре

Об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО і Національний парк, одна з найчистіших і найбільш акуратних областей Італії і дорогоцінний камінь в короні Лігурії – знаменитих 5 земель Італії Чінкве Терре. П'ять чудових кольорових міст гніздяться на крутих скелях італійської Рів'єри.

Чінкве Терре

Рим

Столиця Італії і одне з найдавніших і найкрасивіших міст. Тут безліч цікавих місць – чудові собори, прекрасні палаци, величні руїни, красиві площі з неповторними фонтанами. Найпопулярніші місця, за якими впізнають столицю Римської імперії, – руїни Колізею, Пантеон, Архітектурний ансамбль Капітолійського пагорба, храми Ромула.

Рим

Озеро Комо

Це гарне місце на півночі Італії, з античних часів привертає на свої береги римських аристократів, які будували тут свої розкішні вілли. Один з найкрасивіших і відомих архітектурно-паркових комплексів – вілла д'Есте, була збудована в XVI ст. на замовлення італійського кардинала Феррари Іпполіто II д'Есте на місці старовинного монастиря.

Озеро Комо

Бергамо

Це мікс рукотворних та природних пам'яток. Розташований в передгір'ях Альп, Бергамо оточений мальовничими пейзажами. А замок Ла-Рокка, собор Бергамо, базиліка Санта-Марія-Маджоре, середньовічні вежі і пишно прикрашені палаццо створюють неповторну атмосферу всередині міста.

Бергамо

Замок Скалігерів

Цей вражаючий замок був побудований в 13 столітті. Його розташування таке ж вражаюче, як і структура та історія споруди. Сьогодні цей замок, відкритий для публіки, підноситься над курортним містом Сірімоне: воно оточене ровом, у якому плавають лебеді та дикі качки. Замок розташований в стратегічно важливому місці: з суші до нього можна дістатися тільки з одного боку.

Замок Скалігерів

Везувій

Вулкан Везувій, розташований навколо міста Неаполя, є найважливішою природною пам'яткою світового значення. Його висота становить 1281 метр, структура вулкана дуже цікава і являє собою три вкладених конуса. Внутрішній третій конус є тимчасовим і з'являється тільки під час сильних вивержень, останній раз зафіксувати його в кратері вулкана вдалося в 1906 році.

Везувій

Неаполь

Найбільше місто Південної Італії, яке прославилося як батьківщина піци, гітари і чудових костюмованих маскарадів. Знайомство з містом зазвичай починають з його історичного центру: площі Пьяцца-дель-Плебішіто з величним Королівським палацом і церквою Сан-Франческо-ді-Паола.

Неаполь

Бурано, Венеція

Це один з найбільш примітних острівних венеціанських кварталів. До центру Венеції звідси – всього 7 км. Місцевість знаменита не тільки яскравою архітектурою, але і повітряним мереживом, яке виробляють тут.

Бурано

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