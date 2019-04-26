Названі найщасливіші країни світу: новий рейтинг

Американська дослідницька компанія Gallup провела опитування і з'ясувала, які країни світу найщасливіші й найнещасніші. Респонденти, які брали в ньому участь, мешкають у 145 країнах світу.

Під час опитування з'ясувалося, що латиноамериканські країни Парагвай і Панама є найщасливішими. Вони отримали індекс "позитивного досвіду" у 85 пунктів.

І ще: Великдень в Європі: чому категорично не варто планувати подорож на свята

Панама

Далі за ними йдуть Гватемала і Мексика (84 пункти) і Ель-Сальвадор (83). З нелатиноамериканських країн найвище розташовується Індонезія. Що ж стосується найбільш нещасних країн, то на першому місці йде Чад (54 бали). За ним Нігер і Сьєрра-Леоне (50), а замикають ТОП-5 Ірак (49) та Іран (48).

Індонезія

При складанні рейтингу фахівці враховували певні визначальні чинники, серед яких стрес, тривога, фізичний біль, а також злість і печаль.

Читайте також: Фотограф з Мельбурна показав нереальну красу природи