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Фотограф з Мельбурна показав нереальну красу природи

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У Метью більш ніж 270 000 шанувальників - фото 1
У Метью більш ніж 270 000 шанувальників / whosay

Роботи цього фотографа дійсно заслуговують на увагу. Переглянувши ці знімки, ви точно захочете вирушити у карколомну подорож!

Метью Ханел професійний фотограф, ретушер і авантюрист з Мельбурна, Австралія, який наразі живе і працює у Вашингтоні, США.

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Хлопець, в основному, займається пригодницькою, пейзажною і туристичною фотографією. У Метью більш ніж 270 000 фоловерів у Instagram! І це не дивно.

Фотограф з Мельбурна показав нереальну красу природи - фото 323995

Фотограф з Мельбурна показав нереальну красу природи - фото 323996

Фотограф з Мельбурна показав нереальну красу природи - фото 323997

Фотограф з Мельбурна показав нереальну красу природи - фото 323998

Фотограф з Мельбурна показав нереальну красу природи - фото 323999

Фотограф з Мельбурна показав нереальну красу природи - фото 324000

Фотограф з Мельбурна показав нереальну красу природи - фото 324001

Фотограф з Мельбурна показав нереальну красу природи - фото 324002

Фотограф з Мельбурна показав нереальну красу природи - фото 324003

Фотограф з Мельбурна показав нереальну красу природи - фото 324004

Фотограф з Мельбурна показав нереальну красу природи - фото 324005

А от художниця Алін Брант створює незвичайні роботи, поєднуючи портрети людей з вишивкою. Виходять дуже приємні колажі, просочені любов'ю до людини.

Читайте також: Картини, які створює цей робот, коштують 13 тисяч доларів

Джерело: whosay
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