Фотограф з Мельбурна показав нереальну красу природи

У Метью більш ніж 270 000 шанувальників / whosay

Роботи цього фотографа дійсно заслуговують на увагу. Переглянувши ці знімки, ви точно захочете вирушити у карколомну подорож!

Метью Ханел професійний фотограф, ретушер і авантюрист з Мельбурна, Австралія, який наразі живе і працює у Вашингтоні, США.

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Хлопець, в основному, займається пригодницькою, пейзажною і туристичною фотографією. У Метью більш ніж 270 000 фоловерів у Instagram! І це не дивно.

А от художниця Алін Брант створює незвичайні роботи, поєднуючи портрети людей з вишивкою. Виходять дуже приємні колажі, просочені любов'ю до людини.

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