Великдень в Європі: чому категорично не варто планувати подорож на свята

Скоро стартують Великодні свята, а це означає, що у більшості з вас буде можливість на кілька днів забути про роботу та домашню рутину, відправившись у мандрівку. У цьому матеріалі розповім вам, чому не варто планувати подорож до Європи на Великдень, і що на вас чекає, якщо ви мене не послухаєте.

Без паніки: на Православний Великдень можна вирушати з чистою совістю. Торік мандрував з друзями до Риму, і нічого сумного на мене не чекало. А от цього року "халявні" квитки задурманили голову, і я навіть не глянув, на які дні запланована відпустка. Виявилося, подорож стартувала на Католицький Великдень (замість Великодня можна підставляти будь-яке велике Католицьке свято), що, здавалося б, мало б бути дуже круто, але...

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Зачинене майже все

Яким же було моє здивування, коли я прибув до Кракова і виявив, що в місті майже всі крамниці зачинені. Працювали лише кілька мережевих магазинів (порятунок для бюджетного туриста), а також майже всі ресторації (справжня пастка).

Утім, я навіть не підозрював, що пригоди стартують ще з аеропорту. Цього разу я вирішив уперто не міняти гривні на злоті. Господи, та всюди ж можна розрахуватися за допомогою картки. Отут мене і спіткала перша невдача: я не зміг придбати квиток на автобус до міста. Зайшовши до салону автобуса я трішки постовбичив біля автомата, який видає квитки, але він приймав лише монети. Той, що був на зупинці, приймав і готівку, і монети, і картки, але оплата останніми чомусь не працювала.

Завжди майте з собою трішки місцевої валюти!

Наші люди всюди! І от стою я біля цього автомата в салоні автобуса, на обличчі видніється шок, адже я хочу оплатити проїзд, але не можу. Ми з другом обговорюємо, що робити, і тут у нашу розмову втручається жіночка з України. Дізнавшись, у що ми вляпались, вона без зайвого пафосу витягає 10 злотих з гаманця і дає нам, аби ми придбали квиточки. Сказати, що я був вражений, – нічого не сказати. І як ми не вмовляли панянку-рятівницю взяти кілька євро, нам цього так і не вдалося. До слова, до центру з аеропорту їде 252 автобус. Вартість поїздки – 4 злоті.

Майте з собою бодай 30-40 злотих про всяк випадок на транспорт.

З власного досвіду! Якщо заплануєте користуватися Uber за кордоном, вибирайте готівкову оплату. Минулого разу ми у Варшаві влетіли не в один десяток злотих через те, що водії просто скасовували поїздку.

Якщо ви таки плануєте подорож на якесь із великих Католицьких свят, то не полінуйтесь заздалегідь покласти до рюкзака кілька батончиків і упаковок печива. Повірте, такий "пайок" іноді рятує від дикого голоду, який раптово з'являється ;)

Прогулюватися іншим містом на голодний шлунок не варто

Не забудьте про зручне та легке взуття. Ваші ноги мають відпочивати під час тривалих прогулянок, а ви – насолоджуватися пам'ятками. Найкращий і найпростіший варіант, який підійде для всіх – кросівки.

Якщо ви володієте іноземними мовами, то можете впевнено долучитися до екскурсійних Free турів. Принцип простий: гід збирається з туристами в центрі Кракова, проводить класну екскурсію, а після цього просто збирає "чайові". Таке "тиняння" містом обійдеться вам у значно меншу суму, а крім того гіди часто діляться секретами, де дешево поїсти тощо.

Однозначно спробуйте класичну польську запіканку

ZAPIEKANKA – One Love! Якщо ви бодай раз були у Польщі, то знаєте, що найпопулярнішим фастфудом серед містян і туристів є саме запіканка. То така величезна канапка, яка може складатися з майже усього. Можна самостійно скласти собі запіканку або обрати один із вже готових варіантів. Рекомендую не полінуватися і пройтися до Єврейського району. Вирушайте на Plac Nowy (Нову площу). Там на вас чекає не один кіоск з різноманітними запіканками. Працюють ці "пункти насолоди" з 10:00 до 02:00, а це означає, що голодними у Кракові ви точно не залишитесь. А за 12 злотих можна взяти таку запіканку, що самотужки її подужати просто неможливо. Лайфхак: просіть, аби вам її врізали надвоє. Так часто роблять і самі поляки, і туристи, які не вперше приходять на Нову площу.

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Відень – ти прекрасний

Насправді ж, основним пунктом нашого призначення був саме Відень. Це розкішне місто ще надовго закарбується у наших головах, адже він такий величний і розкішний, що аж очі розбігаються. Не даремно Львів порівнюють з Австрійською столицею. Він дійсно виглядає дуже-дуже малим братом.

Відень величний і прекрасний

До Відня з Кракова ми дісталися нічним автобусом. Таким чином ми зекономили гроші на ночуванні в Польщі, а також змогли прибути до Відня з самісінького ранку.

Якщо у вас також не пронумеровані місця в автобусі, вибирайте ті, де можна буде вмістити свої ноги. Не забувайте, що вам у цьому автобусі ще спати ;)

Отже, прибули ми до автостанції. Як уже потім з'ясувалося, від неї можна було за якихось 20 хвилин дійти до Палацу Бельведер, але про це трішки пізніше.

Вкотре нагадаю, що для комфортних подорожей на вашому смартфоні має бути встановлений додаток MAPS.ME. Перед поїздкою до певного міста не полінуйтесь завантажити його карту, щоби не тинятися ним навмання.

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Спершу ми вирішили пройтися до центру Відня, адже там, традиційно, скупчилася найбільша кількість пам'яток і місцин, які ви зобов'язані побачити.

Що подивитися у Відні

Собор Святого Стефана. Одна з візитівок Відня – собор Святого Стефана. Всередину можна зайти безкоштовно. А от піднятися на вежу та спуститися до підземелля – за додаткову плату (6 євро).

Адреса: Stephansplatz 3, 1010 Wien

Собор Святого Стефана

Віденська державна опера. Ще одна будівля зі списку "must visit". Утім, зовні вона не така розкішна, як всередині, тому наполегливо рекомендую витратити трішки свого часу, щоб побувати в опері зсередини. Позаду головного входу є окрема каса, де можна придбати квиток на оперу за 5 євро. Для цього, щоправда, потрібно вистояти в черзі кілька годин. Утім, якщо у вас на Відень заплановані кілька днів – однозначно сходіть. Бодай замість нас ;)

Адреса: Opernring 2, 1010 Wien

Віденська державна опера

Парк Пратер. Це величезна паркова зона, де можна покататися на різноманітних атракціонах. Відразу зазначу, що тут можна просадити не один десяток євро. Ми ледве стримувалися. Однак, на знамените колесо огляду не рекомендую йти, адже не вартує отой підйом 12 євро. Натомість сходіть на Вежу Пратера. Її чомусь називають найекстремальнішою, але нічого страшного там нема. Просто вас піднімуть на висоту 117 метрів, і ви зможете насолоджуватися Віднем з висоти пташиного польоту. За цю атракцію потрібно буде віддати 5 євро.

Легендарна качеля в парку Пратер

Віденська ратуша. Звіддаля її можна переплутати з якимось храмом, але ж ні – це Віденська ратуша. Надзвичайно красива та велична споруда, біля якої так і хочеться постояти.

Адреса: Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien.

Віденська ратуша

Будинок Хундертвассера. Відень – це не лише про класичну архітектуру, а й про щось геть шалене. Одним із прикладом нестандартного поєднання архітектури є будинок Хундертвассера. Названий він на честь австрійського художника, чию ідею втілили.

Адреса: Kegelgasse 36-38, 1030 Wien.

Будинок Хундертвассера

Католицька церква Святого Петра. Якщо глянути на цю церкву, то дуже вже вона нагадує Домініканський собор у Львові.

Адреса: Peterspl. 6, 1010 Wien.

Католицька церква Святого Петра

Церква Вотівкірхе. Ще одна велична сакральна споруда Відня. Вхід до собору вільний. Якщо виникне бажання глянути у музей, то за це потрібно буде віддати 4 євро.

Адреса: Rooseveltplatz, 1090 Wien.

Церква Вотівкірхе

Палац Бельведер. Це надзвичайно величний і розкішний палацо-парковий ансамбль у стилі бароко. Зауважу, що це один з колишніх заміських палаців віденської знаті. Така собі дача.

Адреса: Prinz Eugen-Straße 27, 1030 Wien.

Палац Бельведер

Палац Бельведер

Палац Шенбрунн. Це літня резиденція Габсбургів. Сам парк Шенбрунна виконаний у французькому стилі та уособлюється з Версалем. І його краще один раз побачити, ніж 100 разів про нього почути!

Адреса: Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Wien.

Палац Шенбрунн

А Великодня пастка то триває. У Відні, хоч це був і понеділок по Великодню, нічого не працювало. Вибір для бюджетного туриста незначний: або кав'ярні, або ресторації, або кафешки. Скромний хот-дог (булка, кетчуп і сосиска) – 4 євро, кебаб – 6 євро, шматочок торта "Захер" – 5 євро, еспресо – 2,5 євро. Просадити половину зарплати за день – та легко! На щастя після прогулянки до Бельведеру ми знайшли непримітний кіоск, в якому можна взяти величезний шматочок піци за 1,2 євро. Справжній порятунок.

Здаю вам точку: Turkish Fast Food, адреса: Rechte Bahngasse 52, 1030 Wien.

Ще одне місце, де можна бюджетно пообідати – Der Wiener Deewan. Це ресторан пакистанської кухні. Працює ресторація за принципом шведського столу. Але найцікавіше тут не це. Родзинкою є те, що ви залишаєте стільки грошей, скільки бажаєте. Такий варіант особливо оцінять вічноголодні туристи. На жаль, під час нашої подорожі він не працював, адже вихідний...

Адреса: Liechtensteinstraße 10, 1090 Wien.

Бюджетно попоїсти можна в Der Wiener Deewan

Наостанок розповім про витрати на подорож. Літак зі Львова до Кракова – 267 гривень. Автобус з Кракова до Відня – 589 гривень. Автобус Відень – Перемишль – 489 гривень. Інтерсіті + Перемишль – Львів – 260 гривень. Потяг ми обрали, щоб не маринуватися на кордоні після виснажливої подорожі.

Назагал, наполегливо рекомендую збирати гроші не на нові гаджети, не на брендовий одяг, а на подорожі. Не засиджуйтесь вдома! Мандруйте! Вивчайте та пізнавайте нове! Ну і не забувайте слухати Радіо МАКСИМУМ ;)

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