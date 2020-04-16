Названі найсексуальніші зріст і вага жінки

З давніх-давен тривають суперечки про те, жінка з якими параметрами є найсексуальнішою. Даємо відповідь на це запитання!

Про це говорять представники обох статей, але до спільного знаменника прийти ніяк не вдається.

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Вчені з Абердинського університету в Шотландії вирішили допомогти в рішенні дилеми і встановили прямий взаємозв'язок між обсягами тіла і сексуальністю жінки. Дослідники визначили, що найбільшим успіхом у представників сильної половини людства користуються жінки з індексом маси тіла 22,8 до 24,8, тобто, явно не худосочні панянки.

Названі найсексуальніші зріст і вага жінки

Так, наприклад, в ці межі прекрасно впишеться дівчина зі зростом 165 см і вагою в 65 кг, або красуня зі зростом 170 см і вагою 70 кг.

Для того, щоб розрахувати свій індекс маси тіла, потрібно скористатися простою формулою: візьми свою вагу в кілограмах і розділи її на квадрат зросту в метрах. Наприклад, ІМТ для дівчини зі зростом 170 см (1,7 м) і вагою 54 кг, складе всього 18,69.

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