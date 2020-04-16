Настя Каменських показала тренування всього на 30 хвилин

Співачка Настя Каменських показала, як підтримати в тонусі все тіло, вправи займуть не більше пів години.

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, кардинально змінила образ і схудла, чим і хвалиться на своїй сторінці в Instagram.

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Знаменитість висловила своє занепокоєння коронавірусом COVID-19, закликаючи фанатів сидіти вдома, а щоб їм не було нудно, вигадує всілякі інтерактиви: монтує влоги, запускає прямі ефіри з тренуваннями і ділиться улюбленими ритмічними піснями для танців, книгами та фільмами, які змінили її життя.

Так, артистка вирішила допомогти шанувальникам організувати свій час, роблячи нудний карантин більш продуктивним. Настя організувала у блозі практичний мотиваційний курс Життя в стилі NK, записуючи відео з різними лайфхаками. Красуня вирішила поділитися ще й доволі нелегким тренуванням-воркаутом, призначеним для всіх груп м'язів.

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