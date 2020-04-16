Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Нудні чи спокійні? Найстабільніші чоловіки за знаком Зодіаку

  • 13
Найменш спонтанні чоловіки за знаком Зодіаку - фото 1
Найменш спонтанні чоловіки за знаком Зодіаку

Деякі люди не готові за секунду змінити всі плани та гайнути в іншу країну чи на вечірку посеред ночі. Астрологи розповіли, які ж знаки Зодіаку обожнюють тепло та спокій. Хто ж з чоловіків прагне у всьому стабільності – читайте далі.

Телець. Чоловіки цього знаку зодіаку дуже цінують традиції та постійність. Ще з дитинства вони надають перевагу життю за графіком, а раптові зміни здатні просто вибити з колії. Однак вони завжди готові максимально серйозно працювати над своїми цілями, а це часто дозволяє підкорювати не лише кар'єрні вершини, а й жіночі серця.

І ще: Найбільш несумісні пари за знаком Зодіаку

Діва. Чоловікам цього знаку Зодіаку важко знаходити спільну мову з оточенням, адже вони вважають себе дуже "правильними". Доповнює це суворість і серйозність, а також доволі високі очікування від оточення. Тому з ними варто очікувати не лише на стабільність, а й на те, що в другої половинки буде список правил.

Найменш спонтанні чоловіки за знаком Зодіаку - фото 398448
Найменш спонтанні чоловіки за знаком Зодіаку

Козеріг. Такі люди ще з дитинства створюють для себе певну модель поведінки, яку готові змінити лише у крайньому разі. Для них важливо, щоб все було за планом, за графіком і взагалі за звичкою. Нові враження не викликають у них неймовірного шквалу позитиву, тож і в сімейному житті вони вимагають постійності та серйозності. А от дурні жарти чи спонтанні ідеї часто можуть ставати причиною для сварок. Зате Козероги неймовірно врівноважені та впевнені у своїх силах, тому готові забезпечити такий спокійний комфорт всім навколо.

Найменш спонтанні чоловіки за знаком Зодіаку - фото 398449
Найменш спонтанні чоловіки за знаком Зодіаку

Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: slovofraza.com
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула порадив ТОП 5 небанальних фільмів для перегляду на карантині
  • 09 квітня, 18:35
  • 3084
Як не з’їхати з глузду на карантині
  • Вчора, 08:00
  • 97
Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
  • 12 квітня, 13:29
  • 752
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія