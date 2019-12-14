Чому не слід бронювати перший готель на агрегаторах помешкань

Туристам слід бути напоготові при бронюванні готелю на спеціалізованих сайтах порівняння цін. Експерти з'ясували, що найкращі і рекомендовані пропозиції не завжди є найдешевшими.

Британські експерти компанії Money Saving Expert провели дослідження популярних сервісів з онлайн-пошуку готелів і порівняння цін. Зокрема, проаналізовано інтернет-платформи Kayak і Trivago. Виявилося, що топ-пропозиції, які є першими в результатах видачі можуть бути не найвигіднішими.

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Фахівці спочатку вивчили ціни номерів у майже сотні готелів у Лондоні, Нью-Йорку і Парижі на різну кількість днів і гостей. Потім знайшли п'ять найкращих готелів у списку сайтів і виявили, що "найбільш помітна пропозиція в середньому на 2,5-2,9% дорожча за найбюджетніші варіанти". Різниця склала на Trivago 20,6%, а на Kayak – 11,8%.

Наприклад, найперша пропозиція, яка вискакує при пошуку готелю на Тенеріфе, становила 69 фунтів стерлінгів. При цьому можна знайти пропозиції за 63 фунти.

Щоб не переплачувати, експерти рекомендують перевіряти всі пропозиції, а не тільки виділені та рекомендовані. Крім того, користувачам радять сортувати варіанти готелів на сайті за ціною. Представники Money Saving Expert також заявили, що такі сайти порівняння як Kayak і Trivago є хорошим варіантом для пошуку низьких цін, але розслідування показало, що мандрівникам варто бути уважними та перевіряти ще раз всі пропозиції кілька разів.

Хоч би якими були виправдання цих сайтів, вони точно знають, що роблять. У результаті, мета сервісів – збільшити свій прибуток, – заявили експерти.

Перші пропозиції на видачі, як правило, дорожчі

Менеджери сайту Kayak пояснили, що рекомендовані готелі з'являються на сайті з кількох причин. В основному, топ-пропозиції – це готелі, які мають хороший рейтинг не тільки за ціною, але також за відгуками та кількістю кліків. Крім того, сайт візьме до уваги потенційний середній дохід об'єкта розміщення. Водночас, представники сервісу запевнили, що виділяють найдешевшу угоду зеленим кольором, навіть якщо вона не є основною рекламованою пропозицією.

На Trivago ситуація схожа. Найкращі пропозиції цього сайту відображають поряд із заданими користувачем критеріями пошуку оцінку привабливості пропозиції в порівнянні з іншими доступними варіантами. На цю привабливість, в тому числі, впливає розмір компенсації, що перераховується сервісу.

Така ж ситуація з агрегаторами авіаквитків. Посередництво має свою ціну, і ви за неї переплачуєте. Якщо ж хочете зекономити – купуйте квитки безпосередньо у тієї авіакомпанії, яку пропонує вам сайт.

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