Названі найпопулярніші сайти серед українців

Найбільш масовими за відвідуваністю залишаються Google, YouТube і Facebook / ITC

У січні 2019 року зростала популярність Instagram і Вікіпедії серед жителів України. На яких ще сайтах найчастіше сидять українці, читайте нижче.

Про такі тенденції свідчать дані чергового дослідження інтернет-аудиторії України, проведеного Factum Group Ukraine на замовлення ІнАУ, за січень 2019 року.

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Найбільш масовими за відвідуваністю залишаються Google, YouТube і Facebook. Рейтинги сайтів за охопленням і середньоденною часткою обліковували за десктопами і мобільними пристроями (Android). За середньоденною часткою перша десятка сайтів за місяць не змінювалася, а ось за охопленням Instagram і Вікіпедія піднялися, а Prom і Вконтакте, відповідно, просіли. Дослідники визначали список найпопулярніших доменів серед українців на базі медіа-панелі з 5000 людей.

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