Британський сайт шукає туриста на зарплату у 100 тисяч доларів

Сайт люксових речей HushHush відкрив вакансію мандрівника з зарплатою у 100 тисяч доларів. Як відомо, в обов'язки туриста буде входити тестування розкішних машин, яхт, а також поїздки на приватні острови.

"Ми шукаємо людину, яка зможе тестувати розкішні продукти і давати їм якісну оцінку перш, ніж вони будуть виставлені на продаж. Також співробітник буде багато подорожувати, щоб перевіряти приватні острови і нерухомість по всьому світу", – йдеться в оголошенні.

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Зарплата кандидата, який успішно впорався з роботою, становитиме 98 тисяч доларів на рік, (8177 доларів на місяць).

Серед обов'язків мандрівника - тестування дорогих яхт

Сайт HushHush отримав назву "Amazon для мільйонерів", оскільки пропонує все, що потрібно найбагатшим людям світу. Його запустив 29-річний британець Аарон Харпін. У списку доступних позицій входить французький замок за 62 мільйони фунтів стерлінгів і супер'яхти вартістю 21 мільйон фунтів стерлінгів.

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