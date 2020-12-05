Названі найпопулярніші нові автомобілі в Україні

У листопаді українці придбали і зареєстрували 7,1 тисячі нових легкових автомобілів, серед них лідером на ринку стала французька марка Renault (1 173 авто).

Попит на нові авто впав на 17%. На другому місці опинилася Toyota (1136), а на третьому Kia (509). На четвертій позиції Skoda, таких авто в Україні продали 492, а Mazda яка на 5-му місці продала 290 машин.

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Kia

Шостий результат продемонстрували відразу дві марки: Volkswagen і Peugeot, вони в листопаді продали за 289 авто. Відзначимо, що бестселером листопада став автомобіль Toyota RAV4 з показником 532 реєстрації. А всього з початку року свої перші реєстраційні номери в Україні отримали 75,6 тис. нових легкових авто.

Toyota RAV4

Днями й німецькі фахівці з Асоціації з технічного нагляду (TUV) склали список найкращих уживаних авто, які можна купити до 5 000 євро. Найвище у рейтингу опинилися хетчбеки Kia Venga і Volkswagen Golf Plus. При виборі найнадійніших б/у авто експерти TUV традиційно керувалися перевіркою мільйонів автомобілів на предмет технічного стану, які їздять по дорогах Німеччини.

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