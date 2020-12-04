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У Audi представили рідкісну версію спорткара

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Audi R8 RWD Panther Edition - фото 1
Audi R8 RWD Panther Edition / carbuzz

Компанія Audi представила нову рідкісну версію швидкісного автомобіля R8 RWD Panther Edition. У шасі R8 RWD Panther Edition внесли зміни для адаптації до заднього приводу.

У новому Audi R8 RWD Panther Edition встановлений 5,2-літровий двигун V10 потужністю у 532 кінських сили і з обертовим моментом в 398 Нм. Автомобіль розганяється до 96 км/год за 3,6 секунди, а максимальна швидкість становить 324 км/год.

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В Audi заявляють, що внесли зміни у шасі R8 для адаптації до заднього приводу, в тому числі – суцільні задні мости замість порожніх, більш жорсткий передній стабілізатор поперечної стійкості і збільшення заднього негативного розвалу коліс. R8 RWD також має декілька режимів руху, включаючи динамічний і спортивний.

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У Audi представили рідкісну версію спорткара - фото 437772

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Джерело: carbuzz
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