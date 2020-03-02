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Названі найкращі продукти для зміцнення кісток

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Молоко корисне для кісток - фото 1
Молоко корисне для кісток / zen

Зміцнити кісткову систему можна не препаратами, а звичайним харчуванням. Основними компонентами в продуктах є кальцій і вітамін D.

Йогурт. У продукті необхідний для кісткової системи вітамін D. Одна чашка йогурту допоможе отримати денну норму кальцію. Але треба ретельно ставиться до вибору продукту, щоб дійсно допомогти кісткам.

Молоко. Кальцію багато в цьому продукті: 30% від добової норми є в склянці молока. Бажано випивати по три склянки на день, а якщо не виходить, можна додавати його в різні страви.

Сир. Сир калорійний і жирний продукт, але він важливий для кісткової системи. У них чимало вітаміну D, який дозволить задовольнити денну норму.

Лосось. Більшість людей знають лосось як джерело потрібних для серця омега-3 жирних кислот. Їсти його треба для кісткової системи.

Названі найкращі продукти для зміцнення кісток - фото 389585

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Джерело: zen
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