Названі найкращі продукти для проблемної шкіри

Здоров'я і краса шкіри безпосередньо залежить від раціону. Тому власницям проблем з обличчям варто ретельно підходити до вибору продуктів на столі.

Вживайте овочі, фрукти, гречану кашу, чорний хліб, відварну рибу, молочні продукти. Включайте в раціон свіжі листові овочі, білокачанну капусту, зелень, цибулю і зелений салат. Вони стримують вироблення шкірного сала. Їжте свіжі фрукти (крім бананів і винограду): яблука, груші, сливи, пише inmyroom.

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Вода. Це незамінний засіб при боротьбі з багатьма захворюваннями шкіри не тільки на обличчі, але і на всьому тілі. Дуже важливо пити не менше 2 літрів очищеної води на день.

Зелений чай. Подібно воді, він надає очищаючу дію на організм на клітинному рівні. Крім цього, зелений чай має заспокійливий ефект, що дозволяє полегшити протікання запальних процесів. Це саме та рідина, якою частково можна замінити денну норму води.

Риба і м'ясо. Містять велику кількість білка і невелику – вуглеводів, що позитивно позначається не тільки на здоров'ї організму в цілому, але і на здоров'я клітин шкіри в частому випадку.

Оливкова олія. Є дуже корисною і поживною. Вживати її можна як заправку для салатів, а також можна робити домашні маски для обличчя. Вона містить велику кількість вітамінів А і Е, що надає шкірі еластичність і надовго зберігає її молодість.

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