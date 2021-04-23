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Яким повинен бути ідеальний сніданок

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Ідеальний сніданок - фото 1
Ідеальний сніданок

Німецький професор розповів, який вигляд має мати правильний сніданок. І це варто знати кожному.

Поки медики все ще сперечаються про необхідність сніданку для здоров'я, то професор з Німецького спортивного університету Інго Фробозе просто нагадує про те, яким повинен бути правильний сніданок, передає medikforum.

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"Сніданок обов'язково має наситити та зарядити енергією на весь день", – наголошує експерт. А перед першою трапезою він рекомендує випивати склянку води, а не чаю чи кави. Це дозволить компенсувати дефіцит рідини, який виникає за ніч, а також швидше пробудити організм.

Яким повинен бути ідеальний сніданок - фото 456659

Сам сніданок варто планувати не на пізніше, аніж за 2 години після пробудження. До нього мають входити цілозернові продукти, фрукти та овочі. Важливо, щоб до першого прийому їжі входили і білки, і жири, і вуглеводи, якими часто нехтують шанувальники дієт.

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