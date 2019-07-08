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Названі найкращі напої для міцного сну

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Молоко забезпечить міцний здоровий сон - фото 1
Молоко забезпечить міцний здоровий сон / Indy100

Алкоголь не сприяє здоровому сну. Розповідаємо про користь напоїв, що забезпечують міцний сон.

Видання CNN рекомендує уникати пиття увечері кави або коньяку.

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Алкоголь допоможе швидко заснути, але це єдина його перевага. Напій забезпечить легкі стадії сну, при цьому якість нічного відпочинку знижується, в результаті людина не прокинеться повністю відновленою. Перед сном корисно пити молоко, бо воно забезпечує швидке засинання. Краще пити його теплим, змішавши з медом.

Названі найкращі напої для міцного сну - фото 339345

У молоці у великій кількості міститься триптофан, що сприяє повноцінному сну. При попаданні в організм цей компонент перетворюється на хімречовини: мелатонін і серотонін. Перший забезпечує регулювання природних циклів сну і неспання тіла, другий викликає розслаблення і сонливість.

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Джерело: cnn
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