Названі найкращі напої для міцного сну

Алкоголь не сприяє здоровому сну. Розповідаємо про користь напоїв, що забезпечують міцний сон.

Видання CNN рекомендує уникати пиття увечері кави або коньяку.

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Алкоголь допоможе швидко заснути, але це єдина його перевага. Напій забезпечить легкі стадії сну, при цьому якість нічного відпочинку знижується, в результаті людина не прокинеться повністю відновленою. Перед сном корисно пити молоко, бо воно забезпечує швидке засинання. Краще пити його теплим, змішавши з медом.

У молоці у великій кількості міститься триптофан, що сприяє повноцінному сну. При попаданні в організм цей компонент перетворюється на хімречовини: мелатонін і серотонін. Перший забезпечує регулювання природних циклів сну і неспання тіла, другий викликає розслаблення і сонливість.

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