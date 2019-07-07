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Лікарі розповіли, кому треба їсти фініки

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Фініки підвищують чутливість матки до природного окситоцину - фото 1
Фініки підвищують чутливість матки до природного окситоцину / guru

Фініки корисні для здоров'я волосся, нігтів і шкіри, оскільки в цьому продукті є вітамін А. Нещодавно вчені з'ясували ще один сприятливий фактор споживання фініків.

Вчені розповіли, що, згідно з результатами дослідження, фініки є дуже корисним продуктом для майбутніх мам.

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На початку вагітності фініки допомагають правильному формуванню плода, а в кінці швидшому розкриттю шийки матки. У фініках міститься багато калію, магнію, вітамін К і фолієва кислота. Ці речовини потрібні як самій вагітній, так і її майбутній дитині. Вони допомагають сформувати здорову нервову і серцево-судинну систему у малюка.

Фініки у беконі - фото 339008
Фініки у беконі

Але, крім того, як з'ясувалося, фініки підвищують чутливість матки до природного окситоцину – одного з найважливіших гормонів під час пологів і в післяпологовий періоді. Окситоцин викликає скорочення матки для розкриття шийки. Ненасичені жирні кислоти, які містяться в фініках, допомагають організму виробити потрібну кількість гормонів-простагландинів, які важливі для підготовки шийки матки до пологів.

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Джерело: nur.kz
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