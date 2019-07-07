На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Лікарі розповіли, кому треба їсти фініки
-
- 26
Фініки корисні для здоров'я волосся, нігтів і шкіри, оскільки в цьому продукті є вітамін А. Нещодавно вчені з'ясували ще один сприятливий фактор споживання фініків.
Вчені розповіли, що, згідно з результатами дослідження, фініки є дуже корисним продуктом для майбутніх мам.
І ще: Ці продукти не можна їсти на сніданок
На початку вагітності фініки допомагають правильному формуванню плода, а в кінці – швидшому розкриттю шийки матки. У фініках міститься багато калію, магнію, вітамін К і фолієва кислота. Ці речовини потрібні як самій вагітній, так і її майбутній дитині. Вони допомагають сформувати здорову нервову і серцево-судинну систему у малюка.
Але, крім того, як з'ясувалося, фініки підвищують чутливість матки до природного окситоцину – одного з найважливіших гормонів під час пологів і в післяпологовий періоді. Окситоцин викликає скорочення матки для розкриття шийки. Ненасичені жирні кислоти, які містяться в фініках, допомагають організму виробити потрібну кількість гормонів-простагландинів, які важливі для підготовки шийки матки до пологів.
Читайте також: Названо продукти, які прискорюють старіння
-
13:44Як виглядав 2015 рік у фільмі Назад у майбутнє 2
-
13:18Xiaomi випустила унікальний гаджет для кухні
-
12:50Геніальні трюки, які використовують фотографи
-
12:21Нові хіти липня: плейлист найкращих пісень тижня
-
12:11Відома співачка оголила груди у білосніжному костюмі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:43Три ознаки того, що на вас грошова порча
-
11:15В Австралії влада оголосила війну кішкам
-
10:46Еліна Світоліна і її бойфренд відверто розповіли, що між ними
-
10:25Лікарі розповіли, кому треба їсти фініки
-
10:00Аліменти на дитину 2019: нові розміри, штрафи та оподаткування в Україні
-
09:48В Україні оголосили штормове попередження
-
09:22Хто стане новим головним героєм фільму Маска
-
09:00Ягоди годжі – користь і шкода, відгуки та вся правда про схуднення
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:52Ці продукти не можна їсти на сніданок
-
08:34З пікапа зробили розкішний офіс на колесах
-
08:15Погода в Україні 7 липня: у більшості областей пройдуть зливи
-
08:00Картинки з Івана Купала: вітальні листівки та відкритки на 7 липня
- 06 липня
-
22:00Привітання з Івана Купала: красиві поздоровлення зі святом
-
21:43Майже 3000 кілометрів за добу: власник Tesla Model 3 встановив рекорд
-
21:24Тіна Кароль дозволила собі те, на що раніше не наважувалась: огляд зіркових Instagram
-
21:007 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Як пройшли хрестини сина Меган Маркл і принца Гаррі: милі фото
-
20:22Найкращі та найпалкіші поцілунки з серіалу Друзі
-
12:21Нові хіти липня: плейлист найкращих пісень тижня
-
10:00Аліменти на дитину 2019: нові розміри, штрафи та оподаткування в Україні
-
08:52Ці продукти не можна їсти на сніданок
- 06 липня
-
21:24Тіна Кароль дозволила собі те, на що раніше не наважувалась: огляд зіркових Instagram
-
19:22Скільки годин на тиждень потрібно працювати, щоб отримувати кайф від життя
-
15:34Нові рок пісні тижня: плейлист альтернативної музики липня
-
13:25З Днем поцілунків: привітання і прикольні картинки у свято
-
12:15Як вивести жирні плями з одягу: 10 дієвих способів
-
08:17Погода в Україні 6 липня: місцями на заході і сході пройдуть дощі
- 05 липня
-
22:2310 найкращих місць для заняття сексом влітку
-
20:315 вагомих причин НЕ купувати смартфон з AMOLED-екраном
-
20:31Пляжі Києва: найкращі водойми і відкриті басейни, де можна купатися влітку
-
17:00ТЕСТ: Чи знаєш ти столиці світу краще за українських політиків?
-
14:00Вроцлав – місто дахів та мостів: як впіймати гнома та полюбити Польщу за 5 днів
-
11:00Пози для літньої фотосесії: ТОП ідей для зйомки на природі чи на морі
-
07:16Погода в Україні 5 липня: на заході очікуються короткочасні зливи
- 04 липня
-
22:05Як зробити секс незабутнім: поради, якими варто скористатися
-
19:01Піца домашня: рецепти, як смачно і правильно приготувати піцу
-
16:21Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Чорногорію
-
15:20Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю
-
13:57Святослав Вакарчук прокоментував закон про "дематюкацію"
-
13:20Чорнобиль сьогодні: з'явилися вражаючі фото покинутої церкви в зоні відчуження
-
11:00Правда чи вигадка? Перевір, як добре ти знаєш американські закони
-
08:50Telegram потішить користувачів новою опцією: перші деталі
-
07:18Погода в Україні 4 липня: у північних областях прогнозуються дощі