Названі найкомфортніші міста світу для життя

Найкращим містом для життя визнана столиця Австралії / Pinterest

Портал Numbeo опублікував Індекс якості життя 2019.

Рейтинг складалина основі оцінок інтернет-користувачів з усього світу. У ньому врахували інформацію про вартість життя, купівельну спроможність, доступність житла, охорону здоров'я, дорожній рух, злочинність і стан навколишнього середовища.

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Найкращим містом для життя визнана столиця Австралії Канберра. У топ-10 увійшли також Ейндховен (Нідерланди), Ролі (США), Аделаїда (Австралія), Цюріх (Швейцарія), Медісон (США), Брісбен (Австралія), Веллінгтон (Нова Зеландія), Колумбус (США) і Шарлотт (США ).

Столиця Австралії Канберра

Столиця Австралії Канберра

Столиця Австралії Канберра

Також було названо найкращі міста для здорового відпочинку. При складанні рейтингу експерти ресурсу TravelSupermarket грунтувалися на кількості парків, спортзалів, спа-салонів, студій йоги, вегетаріанських ресторанів і магазинів здорової їжі, а також кількості сонячних днів в році.

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