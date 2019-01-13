Названо найкращі міста для здорового відпочинку

У ТОП-50 міст, які найкраще підходять для здорового відпочинку, на першому місці опинився Париж.

При складанні рейтингу експерти ресурсу TravelSupermarket грунтувалися на кількості парків, спортзалів, спа-салонів, студій йоги, вегетаріанських ресторанів і магазинів здорової їжі, а також кількості сонячних днів в році. Також враховувалася і вартість перебування.

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У Парижі є понад 894 спа-центрів, розкиданих по всьому місту. Тут розташовано понад 1305 ресторанів з веганським меню і більше, ніж 150 магазинів здорової їжі.

Париж

Друге місце зайняло тайське місто Чіангмай, у якому налічується у середньому 7 спа-центрів на квадратний кілометр і 307 ресторанів для вегетаріанців.

Чіангмай

На третьому місці опинилося іспанське місто Барселона. Тут для жителів і гостей відкриті 350 ресторанів, 510 спа-салонів і 32 студії йоги і пілатесу.

Барселона

У ТОП-10 міст, проведення часу в яких може бути максимально корисним для здоров'я, увійшли Паттайя в Таїланді, Ванкувер, Маямі, Сан-Франциско, Лісабон, Денпансар в Індонезії і Буенос-Айрес в Аргентині.

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