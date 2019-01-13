Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Названо найкращі міста для здорового відпочинку

  • 6
Найкращі міста для здорового відпочинку - фото 1
Найкращі міста для здорового відпочинку / pexels

У ТОП-50 міст, які найкраще підходять для здорового відпочинку, на першому місці опинився Париж.

При складанні рейтингу експерти ресурсу TravelSupermarket грунтувалися на кількості парків, спортзалів, спа-салонів, студій йоги, вегетаріанських ресторанів і магазинів здорової їжі, а також кількості сонячних днів в році. Також враховувалася і вартість перебування.

І ще: Названо найкращу країну світу для життя емігрантів

У Парижі є понад 894 спа-центрів, розкиданих по всьому місту. Тут розташовано понад 1305 ресторанів з веганським меню і більше, ніж 150 магазинів здорової їжі.

Париж - фото 300905
Париж

Друге місце зайняло тайське місто Чіангмай, у якому налічується у середньому 7 спа-центрів на квадратний кілометр і 307 ресторанів для вегетаріанців.

Чіангмай - фото 300906
Чіангмай

На третьому місці опинилося іспанське місто Барселона. Тут для жителів і гостей відкриті 350 ресторанів, 510 спа-салонів і 32 студії йоги і пілатесу.

Барселона - фото 300904
Барселона

У ТОП-10 міст, проведення часу в яких може бути максимально корисним для здоров'я, увійшли Паттайя в Таїланді, Ванкувер, Маямі, Сан-Франциско, Лісабон, Денпансар в Індонезії і Буенос-Айрес в Аргентині.

Читайте також: Названо 10 європейських міст, які варто відвідати у 2019 році

Джерело: dailymail
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 2305
Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Норвегію
  • 10 cічня, 17:21
  • 854
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1016860
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл