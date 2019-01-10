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Названо 10 європейських міст, які варто відвідати у 2019 році

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Пакуйте валізи та вирушайте у подорож - фото 1
Пакуйте валізи та вирушайте у подорож

Видання The Independent склало список 10 найцікавіших міст і місць Європи, які, на їхню думку, обов'язково треба відвідати у 2019 році.

У рейтинг потрапили не тільки такі популярні туристичні мекки, як Рим, Венеція і Діснейленд, але також і не найочевидніші – Мінськ, Сараєво і Белград.

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Мінськ, Республіка Білорусь

З 21 по 30 червня в столиці Білорусії пройдуть Європейські ігри-2019. Автори списку радять туристам подивитися Старе місто, а також відвідати кафе і бари. На їхню думку, більшість відкриє для себе Мінськ як дуже чисте, безпечне і доброзичливе місто. Хоча попереджають, що треба бути готовим до того, що далеко не всі жителі розмовляють англійською.

Роттердам, Нідерланди

Друге головне місто в Голландії і молодший брат Амстердама. Плануючи подорож в Роттердам, слід звернути увагу на молекулярну кухню і експериментальну архітектуру.

Сітжес, Іспанія

Оскільки Барселона завжди переповнена туристами, укладачі списку рекомендують відправитися на узбережжі Каталонії. У Сітжесі прекрасний клімат, багато хороших ресторанів у старій частині міста і музеїв сучасного мистецтва. Курортне містечко підійде також і для любителів нічного життя.

Арль, Франція

Головний культурний центр Провансу. Одним з найбільших любителів міста був Ван Гог, який зображував вулички і площі Арля на багатьох своїх полотнах.

Сараєво, Боснія

Автори звертають увагу на велику кількість різних церков, синагог і мечетей, а також пропонують спробувати місцеву вуличну їжу – чевапчичи.

Рим, Італія

Це місто, звичайно, не потребує представлення. Якщо ви вже бували в Римі і оглянули всі головні архітектурні пам'ятки, відвідайте Тестаччо – район міста, де народилася місцева кухня. Також в Римі недавно відкрився новий музей мистецтва XX століття – Palazzo Merulana.

Діснейленд в Парижі, Франція

Діснейленд – це завжди свято. І необов'язково для дітей.

Белград, Сербія

Цього року Белград став Європейською столицею молоді. Автори списку впевнені, що за насиченістю нічного життя столиця Сербії може позмагатися навіть з Берліном.

Венеція, Італія

Подорожуючи до Венеції, можна ухилитися від традиційних туристичних маршрутів і замість Палацу дожів і прогулянки на вапоретто (річковий трамвай) більше уваги приділити локальному життю міста.

Бристоль, Великобританія

Восени тут відкриється перше в Європі озеро для серфінгу – The Wave, а влітку в приміському заповіднику Wild Place з'являться бурі ведмеді.

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Джерело: buro247
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