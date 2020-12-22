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Названі найгірші фільми 2020 року: фільм Роберта Дауні-молодшого теж тут

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Дивовижна подорож доктора Дулітла - фото 1
Дивовижна подорож доктора Дулітла

Портал Variety запрошує ознайомитися зі списком найгірших фільмів, побачених глядачами за останні 12 місяців.

Головні кінокритики журналу виходили з найбільш очевидних критеріїв: в антирейтинг потрапили ті фільми, які найгірше впоралися із завданням свого жанру: не викликають ніякого співпереживання драми, несмішні комедії або ж просто нудні, невиразні картини. Ось два списки від головних кінокритиків Variety Оуена Глейбермана і Пітера Дебрюга.

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Найгірші фільми 2020 за версією Глейбермана:

Дивовижна подорож доктора Дулітла
Останнє, чого він хотів
Я думаю з усім цим покінчити
Євробачення: Історія вогненної саги
Почесний гість

Найгірші фільми 2020 го за версією Дебрюга:

Розфарбований птах
365 днів і Після. Глава 2
Артеміс Фаул
Необрані дороги
Капоне. Обличчя зі шрамом

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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