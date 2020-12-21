Гулівер повертається: вийшов новий трейлер українського мультика

Представлений новий трейлер українського анімаційного фільму "Гулівер повертається", який вийде на екрани 29 квітня 2021 року.

Головного героя Гуллівера озвучив співак і телеведучий Володимир Дантес. Також одна з ролей дісталася лідеру групи "Беz обмежень" Сергію Танчинцю.

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За сюжетом Гулівер отримує листа з проханням про допомогу і негайно вирушає в Ліліпутію. Несподівано мандрівник опиняється в центрі дивних подій разом з вірними друзями: Марсі, Фрелоком і мишеням Пі. Веселу компанію чекають запаморочливі випробування, підступні вороги і відчайдушні перегони.

Гулівер повертається це перший український мультфільм, процес виробництва якого максимально відповідає стандартам компанії Disney. Контролює виробництво американський режисер анімації Тоні Бонілла, в чиєму послужному списку такі відомі проєкти, як "Льодовиковий період 3: Ера динозаврів", "Ріо 2", "Зоотрополіс", "Моана".

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