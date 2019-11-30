Названі найгірші для організму види дієт

Водні та чайні, а також детокс дієти – дуже популярні сьогодні. Вони передбачають тільки вживання рідини, і практично повністю виключають з меню будь-яку тверду їжу. І це дуже погано.

Звичайно, такий метод схуднення допомагає швидко позбутися зайвого жиру, тому користувачі соцмереж навперебій публікують знімки з досягнутими результатами. Але експерти наполягають на тому, що саме така дієта може завдати найбільшої шкоди здоров'ю.

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Річ у тому, що людському організму для нормальної життєвої діяльності потрібна нормальна їжа, що містить достатню кількість корисних елементів, які організм людини виробляти не здатний, інакше серце не буде отримувати достатньо енергії для роботи. В результаті тіло буде забирати цю енергію з м'язів, після чого людина позбавляється всіх поживних речовин і стає "вичавленим лимоном".

Так, експерт з харчових розладів Джоанн Лабінер з Великобританії зв'язала голодування на воді з таким захворюванням, як анорексія. При цьому вона заявила, що водну дієту треба неодмінно уникати, не потрапляючи на гачок, що завдяки їй можна швидко схуднути.

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