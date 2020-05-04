Названі країни ЄС, де пік коронавірусу ще попереду

Стали відомі п'ять країн, де ще не пройшов пік заражень коронавірусом. Про це з посиланням на Європейський центр з профілактики та контролю захворювань повідомляє Reuters.

Директор центру Андреа Аммон заявила, що в Болгарії все ще фіксується збільшення випадків COVID-19. При цьому у Великій Британії, Польщі, Румунії та Швеції центр також не побачив "істотних змін за останні 14 днів".

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Своєю чергою, в усіх інших європейських країнах спостерігається зниження кількості випадків захворювання. "Станом на 4 травня, схоже, що початкова хвиля передачі (в Європі) пройшла свій пік", – сказала Аммон. Нагадаємо, що раніше Іспанія послабила карантин, люди вийшли на прогулянки. Влада Іспанії зробила розподіл прогулянкових годин для різних вікових груп. Наприклад, у дорослих є час на прогулянки з 6 до 10 і з 20 до 23 години.

Суспільство

Водночас кабінет міністрів розпочав підготовку до послаблення карантину в Україні. Обмеження почнуть знімати з 11 травня, як і планувалось раніше. Розповідаємо, що дозволять та які заклади відкриють на першому етапі.

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