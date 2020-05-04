Білл Гейтс назвав основний спосіб перемоги над пандемією

Через п'ять місяців після першого спалаху COVID-19 в Ухані, Гейтс поділився своїми поглядами на кризу в галузі охорони здоров'я, оскільки багато країн вступають у другий етап боротьби зі смертельним вірусом.

Співзасновник Microsoft опублікував звіт Пандемія I: перша сучасна пандемія у своєму блозі GatesNotes, в якому пояснюється, що ефекти коронавірусу будуть відчуватися ще довго.

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Філантроп вважає, що перша сучасна пандемія визначить наше покоління так само, як світові війни сформували покоління раніше. Його розуміння також дає ключові уроки про те, як покласти край пандемії. "Під час Другої світової війни величезна кількість інновацій, включаючи радар, надійні торпеди і злом коду, допомогли швидше закінчити війну", – написав Гейтс. "Це буде те ж саме з пандемією".

"Неможливо перемогти ворога, якого ми не бачимо. Таким чином, тестування вкрай важливо для того, щоб взяти хвороба під контроль і почати заново відкривати економіку. Кожен додатковий місяць, необхідний для одержання вакцини, це місяць, коли економіка не може повернутися до нормального життя".

“Неможливо перемогти ворога, якого ми не бачимо. Таким чином, тестування має вирішальне значення для контролю над хворобою і початку відновлення економіки”. – написав Білл Гейтс.

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