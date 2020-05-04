На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Білл Гейтс назвав основний спосіб перемоги над пандемією
-
- 33
Через п'ять місяців після першого спалаху COVID-19 в Ухані, Гейтс поділився своїми поглядами на кризу в галузі охорони здоров'я, оскільки багато країн вступають у другий етап боротьби зі смертельним вірусом.
Співзасновник Microsoft опублікував звіт Пандемія I: перша сучасна пандемія у своєму блозі GatesNotes, в якому пояснюється, що ефекти коронавірусу будуть відчуватися ще довго.
І ще: Білл Гейтс купив будинок на березі океану за нечувану для округу суму
Філантроп вважає, що перша сучасна пандемія визначить наше покоління так само, як світові війни сформували покоління раніше. Його розуміння також дає ключові уроки про те, як покласти край пандемії. "Під час Другої світової війни величезна кількість інновацій, включаючи радар, надійні торпеди і злом коду, допомогли швидше закінчити війну", – написав Гейтс. "Це буде те ж саме з пандемією".
"Неможливо перемогти ворога, якого ми не бачимо. Таким чином, тестування вкрай важливо для того, щоб взяти хвороба під контроль і почати заново відкривати економіку. Кожен додатковий місяць, необхідний для одержання вакцини, це місяць, коли економіка не може повернутися до нормального життя".
“Неможливо перемогти ворога, якого ми не бачимо. Таким чином, тестування має вирішальне значення для контролю над хворобою і початку відновлення економіки”. – написав Білл Гейтс.
Читайте також: Білл Гейтс розповів, коли закінчиться пандемія коронавірусу
-
21:24Названі країни ЄС, де пік коронавірусу ще попереду
-
21:005 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Найбанальніші продукти, які зміцнюють імунітет
-
20:18Українська Кардашян показала дуже гаряче фото
-
20:00Упереджене ставлення 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:53У Долину нарцисів завезли карпатських буйволів: фото
-
19:42Як працюватимуть літні майданчики, перукарні та парки з 11 травня: пояснення МОЗ
-
19:30Три калорійні продукти, які прискорюють схуднення
-
19:24Серйозні стосунки: питання, які варто поставити чоловікові
-
19:13Кім Кардашян у новому відео здивувала фанатів своїми руками
-
19:01Від пацанки до панянки 4 сезон 12 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:55Київ накрили потужні зливи, подекуди з градом: фото затоплених вулиць
-
18:50Брюс Віліс на карантині танцює з ексдружиною: веселе відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:44Просто нестерпні: жінки цих знаків Зодіаку мають найскладніший характер
-
18:35Queen випустили потужний кліп про медиків: дивіться відео, де є кадри з Києва
-
18:25Фахівці розповіли, чому чоловікам потрібно регулярно їсти шпинат
-
18:12Інша людина? Дівчина показала, як змінилось її лице після схуднення
-
18:00Гороскоп на 5 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Білл Гейтс назвав основний спосіб перемоги над пандемією
-
17:44Як келих вина ввечері впливає на вагу
-
17:20Регіна Тодоренко після скандалу зняла фільм про домашнє насильство
-
17:11Джіджі Хадід здивувала рецептом пасти з горілкою
-
17:00Найгарячіші образи Насті Каменських за всю кар'єру: добірка фото іменинниці
-
21:24Названі країни ЄС, де пік коронавірусу ще попереду
-
18:55Київ накрили потужні зливи, подекуди з градом: фото затоплених вулиць
-
17:00Найгарячіші образи Насті Каменських за всю кар'єру: добірка фото іменинниці
-
13:24Карантин в Україні продовжать до 22 травня, але з послабленнями: що відкриють 11 травня
-
10:56Raketa переходить на платну доставку з 4 травня: відома ціна
-
09:24Золота Дзига 2020: оголошено найкращий український фільм
-
07:25Погода в Україні 4 травня: у яких областях найхолодніше
- 03 травня
-
21:47Як карантин вплинув на сексуальне життя людей з різних країн: пікантне дослідження
-
18:45Ця пандемія: Netflix випустив документальний серіал про коронавірус
-
15:50Дівчина тижня: провокативна іспанка Сільвія Карузо, яка заводить пікантними фото (18+)
-
12:18Чи справді коронавірус викликає безпліддя: відповідь експертів
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 3 травня
- 02 травня
-
21:23Що скаже чоловік? Оля Полякова оголила груди на карантинному селфі (18+)
-
18:14Цікаві факти про Джоан Роулінг і Гаррі Поттера, які варто знати кожному фанату
-
15:00Комунальні послуги, пенсії, карантин: нові зміни для українців у травні
-
12:197 домашніх занять, які допоможуть вам зняти напругу та стрес
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 2 травня
- 01 травня
-
21:546 найпоширеніших проблем у сексі: як їх усунути
-
19:05Еволюція гурту Потап і Настя: як змінювалися Олексій Потапенко та Настя Каменських
-
17:00Василю Зінкевичу – 75! Добірка пісень, які співала вся Україна
-
15:00Тіло і простір – 5 книг, які допоможуть знайти своє місце у житті
-
12:50До уваги водіїв: з 1 травня ближнє світло за містом не обов'язкове
-
10:27Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 1 травня
-
07:15Погода в Україні 1 травня: де пройдуть дощі
- 30 квітня
-
21:528 ТАК і НІ хорошого сексу: інструкція для кожної жінки