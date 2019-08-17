Названі головні причини постійного відчуття голоду

Причиною постійного голоду можуть бути різні чинники. Можливо, ви п'єте мало води, і насправді вас долає не голод на, а спрага, а можливо ви – жінка у певний період циклу.

Пропонуємо вам дізнатися про причини постійного відчуття голоду і ефективні способи позбавлення від нього.

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Зневоднення. Підступне відчуття голоду легко сплутати зі звичайною спрагою. Якщо ви зовсім нещодавно поїли, але все одно хочете перекусити, то саме час згадати, коли ви востаннє пили воду. Спробуйте випити склянку води і трохи почекати.

Швидкі вуглеводи. Наші смакові рецептори обожнюють швидкі вуглеводи. До цієї категорії продуктів, як правило, відносять всі без винятку солодощі та інші гастрономічні ласощі. Річ у тому, що швидкі вуглеводи – це порожні калорії. Вони лише розбурхують апетит.

Поганий сон. Недосипання – це ще одна з причин тотального голоду. Організм людини не створений для вічних перегонів. Йому необхідне регулярне перезавантаження і 7-8 годин міцного сну.

Поганий сон впливає на голод

Надлишок красивих фотографій їжі. Ми живемо у час соціальних мереж. У суспільстві панує тренд на зйомку апетитної їжі. У кожної людини, яка зареєстрована в соціальних мережах, є хоча б одне фото ранкової вівсянки з ягодами, ланчу з фешенебельного ресторану або вечері з келихом вина.

Нестача жирів. Жири бувають різні. Це підтвердить будь-який дієтолог. Одні з них, трансжири, слід повністю виключити з раціону і дозволяти їх собі лише у свята або у день чітмілу.

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