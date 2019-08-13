Уляна Супрун поділилася рецептами незвичайних страв з кавуна

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала кілька простих і корисних рецептів страв, які можна приготувати з кавуна. Про те, як знайти застосування улюбленому літньому смаколику українців, чиновниця написала на своїй сторінці у Facebook.

Так, Уляна Супрун розповіла, як заморожувати кавуновий сік: "Він має ті ж властивості, що і свіжий кавун. Для цього дістаньте з кавуна м'якоть і збийте блендером, процідіть насіння через великий друшляк, і розлийте по пляшках або пакетах для заморожування. Такий кавун легко і компактно зберігати в холодильнику і брати на тренування".

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За словами медика, сік також можна пастеризувати. "Прогріти до 78 градусів і вимкнути. Це збільшує біодоступність лікопену і продовжує термін зберігання соку. Але при цьому сік змінює колір і консистенцію", – поділилася Супрун.

Чиновниця порекомендувала їсти кавун якимись жирними продуктами (горіхами, сиром). "Спробуйте приготувати салат з кавуна, сиру фети, м'яти і оливкової олії. Або варіацію ліванської страви "табуле": кускус, кавун, цибуля та бринза", – йдеться у дописі.

Крім того, за словами Супрун, можна робити желе з пюре кавуна. Вона нагадала, що желатин – це хороше джерело амінокислот, що входять до складу колагену. "Є ще рецепти варення з шкірки кавуна. Його роблять з білої, а не зеленої частини. Шкірку кавуна без зеленої частини можна маринувати, а потім підсмажувати", – зазначила Уляна Супрун.

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